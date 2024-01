Interested in which NBA players stood out in yesterday's games? We have looked at all the numbers, and have collected the top performances for you in this article.

January 7 Points Leaders

Name Team Opponent Points Mikal Bridges Nets Trail Blazers 42 Anfernee Simons Trail Blazers Nets 38 CJ McCollum Pelicans Kings 30 Jarrett Allen Cavaliers Spurs 29 Jerami Grant Trail Blazers Nets 27 Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 24 Caris LeVert Cavaliers Spurs 23 Devin Vassell Spurs Cavaliers 22 Shaedon Sharpe Trail Blazers Nets 21 Tre Jones Spurs Cavaliers 18

January 7 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Jarrett Allen Cavaliers Spurs 16 Duop Reath Trail Blazers Nets 13 Jonas Valančiūnas Pelicans Kings 12 Nicolas Claxton Nets Trail Blazers 11 Domantas Sabonis Kings Pelicans 10 Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 10 CJ McCollum Pelicans Kings 7 Larry Nance Jr. Pelicans Kings 7 Toumani Camara Trail Blazers Nets 6 Cameron Johnson Nets Trail Blazers 6

January 7 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Anfernee Simons Trail Blazers Nets 11 Dennis Smith Jr. Nets Trail Blazers 10 Donovan Mitchell Cavaliers Spurs 9 Brandon Ingram Pelicans Kings 8 Domantas Sabonis Kings Pelicans 6 Dyson Daniels Pelicans Kings 6 Tre Jones Spurs Cavaliers 5 Trey Murphy III Pelicans Kings 5 Malik Monk Kings Pelicans 5 Spencer Dinwiddie Nets Trail Blazers 5

January 7 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 5 Nicolas Claxton Nets Trail Blazers 4 Duop Reath Trail Blazers Nets 3 CJ McCollum Pelicans Kings 2 Jeremiah Robinson-Earl Pelicans Kings 1 Kevin Huerter Kings Pelicans 1 Craig Porter Jr. Cavaliers Spurs 1 Jarrett Allen Cavaliers Spurs 1 Georges Niang Cavaliers Spurs 1 Dominick Barlow Spurs Cavaliers 1

January 7 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Devin Vassell Spurs Cavaliers 3 Max Strus Cavaliers Spurs 2 Shaedon Sharpe Trail Blazers Nets 2 Dennis Smith Jr. Nets Trail Blazers 2 Tre Jones Spurs Cavaliers 2 Keegan Murray Kings Pelicans 2 Nicolas Claxton Nets Trail Blazers 2 Caris LeVert Cavaliers Spurs 2 Alex Len Kings Pelicans 1 Domantas Sabonis Kings Pelicans 1

January 7 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM CJ McCollum Pelicans Kings 7 Anfernee Simons Trail Blazers Nets 5 Sam Merrill Cavaliers Spurs 5 Caris LeVert Cavaliers Spurs 4 Malcolm Brogdon Trail Blazers Nets 4 Mikal Bridges Nets Trail Blazers 4 Devin Vassell Spurs Cavaliers 4 Duop Reath Trail Blazers Nets 3 Shaedon Sharpe Trail Blazers Nets 3 Trey Murphy III Pelicans Kings 3

