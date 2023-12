For a list of the best performers in the NBA yesterday, including Giannis Antetokounmpo and his 64 points, scroll down.

December 13 Points Leaders

Name Team Opponent Points Giannis Antetokounmpo Bucks Pacers 64 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Rockets 44 Joel Embiid 76ers Pistons 41 Brandon Ingram Pelicans Wizards 40 Anthony Davis Lakers Spurs 37 Trae Young Hawks Raptors 35 Devin Booker Suns Nets 34 Bojan Bogdanovic Pistons 76ers 33 Pascal Siakam Raptors Hawks 33 Julius Randle Knicks Jazz 32

December 13 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Jusuf Nurkic Suns Nets 22 Jonas Valančiūnas Pelicans Wizards 18 Tari Eason Rockets Grizzlies 14 Giannis Antetokounmpo Bucks Pacers 14 Victor Wembanyama Spurs Lakers 13 Jakob Poeltl Raptors Hawks 13 Julius Randle Knicks Jazz 12 Joel Embiid 76ers Pistons 11 Alperen Sengun Rockets Grizzlies 10 Saddiq Bey Hawks Raptors 10

December 13 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Trae Young Hawks Raptors 17 Devin Booker Suns Nets 12 D'Angelo Russell Lakers Spurs 10 Jimmy Butler Heat Hornets 10 Fred VanVleet Rockets Grizzlies 9 Tyrese Maxey 76ers Pistons 9 Bruce Brown Pacers Bucks 9 Keldon Johnson Spurs Lakers 8 Kelly Olynyk Jazz Knicks 8 Malachi Flynn Raptors Hawks 8

December 13 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Brook Lopez Bucks Pacers 6 Victor Wembanyama Spurs Lakers 6 Nick Richards Hornets Heat 4 Walker Kessler Jazz Knicks 3 Clint Capela Hawks Raptors 3 Jakob Poeltl Raptors Hawks 3 Isaiah Jackson Pacers Bucks 2 Santi Aldama Grizzlies Rockets 2 Cameron Johnson Nets Suns 2 Kevin Durant Suns Nets 2

December 13 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Bogdan Bogdanovic Hawks Raptors 4 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Rockets 4 Giannis Antetokounmpo Bucks Pacers 4 Donte DiVincenzo Knicks Jazz 4 Terry Rozier Hornets Heat 4 Anthony Davis Lakers Spurs 4 Victor Wembanyama Spurs Lakers 3 Cameron Reddish Lakers Spurs 3 D'Angelo Russell Lakers Spurs 3 Brandon Miller Hornets Heat 3

December 13 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Trey Murphy III Pelicans Wizards 6 Duncan Robinson Heat Hornets 6 Bojan Bogdanovic Pistons 76ers 5 Terry Rozier Hornets Heat 5 Pascal Siakam Raptors Hawks 5 CJ McCollum Pelicans Wizards 4 Cameron Thomas Nets Suns 4 Taurean Prince Lakers Spurs 4 Keldon Johnson Spurs Lakers 4 Brandon Miller Hornets Heat 4

